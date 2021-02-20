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суббота, 20 февраля 2021 16:35

Среди "работниц" были украинки: накрыли транснациональную сеть сексуального рабства

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Среди &quot;работниц&quot; были украинки: накрыли транснациональную сеть сексуального рабства
В Испании ликвидировали преступную группировку, которая занималась сексуальной эксплуатацией женщин. Ответвления организации были в том числе и в Украине. Фото: twitter.com/policia

В Испании ликвидировали транснациональную сеть, которая занималась сексуальной эксплуатацией женщин.

"Ответвление" организации были в том числе и в Украине. Всего задержали 17 подозреваемых, сообщили в полиции Испании.

"Сеть основана в Аликанте и Валенсии с филиалами в Польше, Германии, Великобритании, Украине и России. Полицейская операция проводилась по согласованию с Европолом", - говорится в сообщении.

Расследование началось после жалобы, поданной одной из жертв сети в полицию. Она смогла подтвердить, что группа обосновалась в Испании и она ищет женщин в других странах и привлекает их обещаниями работы в Испании, Англии или Германии. По прибытию, женщин запугивали и заставляли заниматься проституцией в квартирах, арендованных организацией, пишет El Mundo.

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В полицейской операции участвовало более 100 агентов. В результате, три человека были взяты под стражу, также правоохранители освободили двух женщин.

Во время обысков, проведенных в рамках этой операции, агенты также обнаружили плантацию марихуаны в помещении с 300 растениями и 40 кг вещества, готовой к распространению. А также промышленный склад, подготовленный для выращивания большого количества растений.

На Киевщине задержали 26-летнего мужчину, который переправлял украинок за границу для съемок в порно. После пересечения государственной границы женщины по заказу одного из известных европейских режиссеров попадали в порнобизнес. А возвращение на родину было невозможно из-за долговой кабалы, в которую попадали девушки.

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Дата
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