Среди мусора нашли труп 38-летней женщины

В селе Маломихайловка Покровского района Днепропетровской области в подвале старого дома обнаружили труп 38-летней женщины. Фото - Калуга Поиск

В селе Маломихайловка Покровского района Днепропетровской области в подвале старого дома обнаружили труп женщины. Был завален землей и строительными материалами. На теле обнаружили ссадины и рубленую рану на виске.

В день исчезновения женщина как раз праздновала 38-летие, сообщают "Чрезвычайные новости".

"В этот день она зашла в магазин за покупками и начала показывать, что муж подарил ей цепочку по 3 тысячи гривен. Стояла с большой пачкой денег в руках, окружающие это видели", - рассказали очевидцы.

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После этого женщина позвонила своим подругам и узнала, что они не смогут приехать к ней на празднование. Поэтому решила пойти в гости к друзьям. Через некоторое время свекровь умершей обнаружила ее труп в подвале дома друзей, к которым женщина направлялась.

"Эти знакомые жили небогато, часто просили в долг продукты. После такой страшной находки они пришли в магазин и скупились на крупную сумму. Это насторожило", - отметили местные.

Односельчане добавили, что погибшая жила с мужем и свекровью, имела хорошую работу, но часто могла уйти в запой.

Следователи открыли уголовное производство.

В полиции рассказали подробности и мотив убийства 40-летней женщины, тело которой нашли на свалке в Лозовой под Харьковом. 54-летний подозреваемый признался, что задели слова женщины о его материальное положение.