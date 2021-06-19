Спустили кровь и привязали камни к ногам: пропавшую 11-летнюю девочку нашли в выгребной яме

19 июня проходит два года, как в Ивановке Одесской области нашли убитой 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Ее искали шесть суток после того, как пошла на танцевальный кружок в школу и исчезла.

Автор: Zrada Today 11-летняя Дарья Лукьяненко с Ивановки Одесской области исчезла по дороге в школу 13 июня 2019-го

Тело обнаружили в выгребной яме туалета во дворе предпринимателей Тарасовых. Единственный подозреваемый - младший сын предпринимателей, Николай. Сейчас ему 24 года. Признался, преступление планировал. Хотел девочку изнасиловать. Поэтому заманил во двор и набросился. Даша сопротивлялась, Тарасов душил ее, пока не потеряла сознание. Изнасиловать не смог "через физическую несостоятельность" - описано в протоколе допроса. Решил убить девочку. Перерезал ей сонную артерию. Чтобы кровь не разбрызгивалась, одел на голову пакет. Потом, чтобы скрыть следы преступления, привязал камень к ногам и бросил тело в яму.

Автор: pushkinska.net Николай Тарасов признался, что хотел изнасиловать Дарью, но не смог. Чтобы никому не рассказала - убил. Тело бросил в выгребную яму. К ногам привязал 5 камней, чтобы не всплывало

Искали Дарью более полутысячи человек. Николай со своей матерью Марией тоже были среди них. Собака поисковиков сразу привел ко двору Тарасовых. У них дважды обыски проводили. Однако найти тело удалось только после третьего.

Автор: od.npu.gov.ua Дарью Лукьяненко течение шести суток искали более 500 человек. Николай Тарасов принимал активное участие в поисках пропавшей

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За несколько дней поисков все понимали, что ищут тело. Однако все же надеялись на чудо. Те дни были адом для всех. В первую очередь - для родителей, вспоминает Сергей Крайм. В то время возглавлял волонтерскую группу "Лучшие люди Одессы". Участвовал в поисках Дарьи.

Автор: UAportal Мать подозреваемого Мария Тарасова принимала активное участие в поисках пропавшей девочки. Говорит, не знала, что ее тело спрятано в их туалете

"Наш собака тогда привел к соседнему с ними двору. Поговорили с женщиной. Говорила, что крик не слышала, направила к Николаю. Я когда-то работал в милиции. При разговоре почувствовал, что врет и он, и женщина. Сказал об этом следователям. Во время первых двух допросов парень шел в отказ. Когда к нему пришли в третий раз с обыском, все рассказал и показал, где спрятал тело. Для родителей, и для всех было бы легче, чтобы и Дашу, и убийцу нашли раньше", - рассказал Gazeta.ua Сергей.

Местные угрожали совершить самосуд над Николаем и его семьей. Поэтому подозреваемого срочно вывезли в Одессу. Приговор ему объявили 21 января этого года - дали 15 лет тюрьмы вместо пожизненного, как того требовало обвинение и адвокат Лукьяненко. Родители Тарасова должны были выехать из поселка сразу после окончания следственных действий, но не сделали этого. И вообще жизнь в поселке не изменилось за два года, добавляет Крайм.

Автор: od.npu.gov.ua Полиция несколько раз приходила с обысками к Тарасовым, поскольку в их двор приводили поисковые собаки. Но доказательств, которые бы указывали на причастность к преступлению - не находили

"Люди живут, как жили. И дети сами по улицам ходят. Это же сначала все были напуганы, детей не отпускали. А со временем страх притупляется. Лукьяненко очень жаль. Держу контакт с сестрой Дарьи, с отцом. Сестра молодая, она немного пришла в себя. Хотя так и не сыграла запланированную еще до трагедии свадьбу. Родителей очень это горе подкосило. Мать долгое время вообще не оставляли одну. Кажется, она так и не вышла из ступора. Сергей, муж, ее всячески поддерживает. Палатка их есть на рынке. Работают. А вот Тарасовых - выгнали. Никуда из поселка они не уехали, хотя обещали. Из дома как-то там торгуют. Ездят по другим селам", - говорит Сергей.

Автор: inforesist.org Тело Дарьи нашли во время третьего обыска у Тарасовых

Последние полтора года занимается адвокатурой. Лукьяненко звали его в дело, когда заболел основной адвокат. Так ему известно, что судебное разбирательство дела сдвинулся с места, когда Тарасов вину признал. Тогда процесс пошел быстрее. Иначе дело слушали еще год или больше. По приговору - тоже имеет свое мнение.

"С точки зрения человеческой - да, должен всю жизнь сидеть в тюрьме. С точки зрения юриспруденции - приговор обоснован. И Лукьяненко его приняли. Кассацию подавать не будут - потому что не верят в правосудие", - говорит Крайм.

Автор: inforesist.org Известие о том, где нашли тело Дарьи, всколыхнула поселок. Местные хотели устроить над Николаем самосуд

Gazeta.ua хотела расспросить голову Иванковской ОТГ Виктора Лобача о жизни в поселке после трагедии. По неизвестным причинам он на разговор не согласился. С его сообщений в соцсетях известно, что в 2019-м жители поселка увековечили память трагически погибшей девочки и высадили на центральной аллее, при входе в городской сквер, ель. Одноклассники Дарьи тогда рассказывали, что она очень любила гулять в этом сквере. У елки должны были установить мемориальный гранитный камень и на нем вырезать, в честь кого посажена ель, когда и кем.

Автор: rbc.ua Жители Ивановки увековечили память Дарьи и посадили на центральной аллее сквера ель

Также в поселке установили памятник убитой девочке. Скульптура белого цвета. Она в виде девочки-ангела, который держит в руках корзину цветов.

13 июня 2019-го 11-летняя Дарья Лукьяненко около 14:00 вышла из местного рынка Привоз, где работает ее мать. Спешила на танцевальный кружок в школу - почти в километре. Местные рассказывали, видели, как Дарья шла по улице и снимала на телефон видео. Тогда услышали жуткий протяжный крик - как раз рядом с домом Тарасовых. Далее ее следы обрывались. Дарью круглосуточно искали полутысячи человек: полицейские, нацгвардейцы, спасатели, волонтеры. Проверяли заброшенные дома, лесополосы, поля, водоемы и даже свежие могилы. Водолазы искали ребенка на воде и под водой. Поиски велись и с воздуха. На въездах в поселке работали посты полиции, проверяли каждое авто.