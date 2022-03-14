"Спецназовцы в ах*е от потерь и руководства" - перехватили разговор оккупанта (18+)

СБУ перехватили разговор оккупанта. Фото: Сергей Михальчук

Враги деморализованы, чувствуются брошенными, преданными. Без топлива и снабжения. Все чаще жаловать на свое руководство и хотят единственного – домой.

Перехваченные разговоры оккупантов опубликовали в Telegram-канале "Правда Геращенко".

"Охранить. А людей хватает похода?", - спрашивают возле телефона оккупанта.

"Люди возможно есть, техники нет", – отвечает.

В телефонном разговоре оккупант говорит, если бы не руководство, то уехал бы уже домой.

"А РЕБовцев с вами нет, не видел?" – спрашивает.

"Я спецназовцев видел. Они тоже в ах*е. От потерь наших и от руководства", - говорит.

"То есть специалистов тоже подрало?", - переспрашивают у оккупанта.

"Да вообще кабзд*ц", - отвечает.

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Следующие недели станут решающими в российско-украинской войне. В частности, оккупанты будут прибегать к новым шагам по захвату городов. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире украинского телемарафона. "Наверное, следующие две-три недели будут определяющими. Россияне будут делать все возможное, чтобы взять Мариуполь", – предположил он.