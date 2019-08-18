Спасти было некому: на популярном курорте погиб ребенок

Ребенка унесло в море на надувном круге. Фотот: Facebook

На курорте в селе Стрелковое Херсонской области утонула девочка 6-7 лет.

Ребенка унесло в открытое море на надувном круге. Отдыхающие пытались спасти ее своими силами, однако им не удалось. При этом спасателей на пляже не было вообще. Об этом сообщила волонтер Ольга Данилова в Facebook.

"Люди самостоятельно пытались спасти ребенка. Но это было нереально. Ребенка на надувном круге относило далеко в море. На пляже нет спасателей, водной техники которая может быстро отреагировать и спасти жизнь. О каком туризме все говорят, когда люди постоянно тонут в водах Азовского моря? Почему нет спасателей, зная о ситуации на курорте? Почему нет дежурного патруля МЧС? ", - написала она.

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