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суббота, 21 ноября 2020 12:34

Спасли соседи: 33-летней женщине проломили голову во время свидания

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Два месяца назад, 21 сентября, 45-летний Алексей Волков едва не убил в своем доме в с. Нижняя Дубечня Вышгородского района Киевской области свою девушку 33-летнюю Ольгу Войтенко из Константиновки Донецкой области. Женщина хотела уйти от Волкова. И перед этим сказала ему о своем решении. От смерти ее спасли соседи Волкова, которые прибежали на ее крик.

"Последнее, что помню, это удары битой по голове - один за другим. Пыталась прикрыть голову руками. Сколько это продолжалось - не знаю. Пришла в себя только в больнице", - рассказала Gazeta.ua Ольга.

Автор: obozrevatel.com
  33-летнюю Ольгу Войтенко из Константиновки Донецкой области едва не забил до смерти киевлянин 45-летний Алексей Волков. Они встречались некоторое время. Но женщина сказала, что хочет прекратить отношения
33-летнюю Ольгу Войтенко из Константиновки Донецкой области едва не забил до смерти киевлянин 45-летний Алексей Волков. Они встречались некоторое время. Но женщина сказала, что хочет прекратить отношения

Она живет в Константиновке, воспитывает сына от первого брака 4-летнего Артема. С Волковым познакомилась в конце мая в сети. Через несколько дней впервые встретились в Харькове. Позже Волков приезжал в гости к Ольге и приглашал их с сыном к себе.

"Он показался очень интересным мужчиной - внимательным, умным. Никаких намеков на агрессию. О себе рассказывал, что разведен, имеет дочь. Очень хотел подружиться с моим сыном. Но отношения у нас никак не складывались. Когда гостили у него, он угрожал сына посадить в яму за непослушание. После этого поняла, что от этого человека надо бежать. Сменила номер телефона, заблокировала его в сети. Тогда он приехал ко мне домой, дежурил под домом. Мои друзья ему объяснили, чтобы ехал прочь. После этого он написал в сети стихотворение и прикрепил мое фото с надписью "покойся с миром", - добавляет женщина.

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Волков после того, как избил женщину, завернул ее в покрывало и положил в машину. В этот момент прибежали соседи. Им объяснил, что на женщину напал неизвестный. Поэтому везет ее в ближайшую больницу. Там бросил Ольгу на полу и уехал. У нее была открытая черепно-мозговая травма, переломы рук, челюсти, носа, разбитое глазное дно, выбиты зубы. Ей провели несколько сложных операций. Впереди еще длительное лечение и реабилитация.

Автор: obozrevatel.com
  Ольгу Войтенко от смерти спасли соседи, которые прибежали на крик. У нее была открытая черепно-мозговая травма, переломы рук, челюсти, носа, разбитое глазное дно, выбиты зубы
Ольгу Войтенко от смерти спасли соседи, которые прибежали на крик. У нее была открытая черепно-мозговая травма, переломы рук, челюсти, носа, разбитое глазное дно, выбиты зубы

О Волкове известно, что он родился в. Ровно, там же закончил школу. Затем поступил в Киевский национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца. У него была квартира в Киеве на Отрадном и загородный дом в с. Нижняя Дубечня. Некоторое время у Волкова якобы был "частный кабинет" в столице, где он оказывал услуги как врач-венеролог. Затем переключился на спортивное питание, увлекся фитнесом. Его хорошо знали в спортивных центрах и тренажерных залах.

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Волкова задержали без права на залог. Дело расследуют как нанесение тяжких телесных повреждений. Но возможна переквалификация на покушении на убийство. Также выяснилось, что Ольга была не единственной его жертвой.

Автор: npu.gov.ua
  Киевлянин 45-летний Алексей Волков находится под арестом. Его подозревают в зверском избиении своей девушки 33-летней Ольги Войтенко 2 месяца назад
Киевлянин 45-летний Алексей Волков находится под арестом. Его подозревают в зверском избиении своей девушки 33-летней Ольги Войтенко 2 месяца назад

"После окончания лечения будет проведена комплексная судебно-медицинская экспертиза и тогда уже будет окончательная квалификация. Правоохранители получили определенную информацию, которая касается якобы самоубийства одной из девушек подозреваемого. Он может быть причастен к доведению до самоубийства девушки в 2016 году. А возможно - и к убийству. Сейчас мы проводим следственные действия и ищем свидетелей", - рассказал начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов.

Пострадавших от "любви" Волкова - десятки. Одни откупались от него немалыми суммами, когда хотели бросить. Других он бил, жег автомобили. Две - погибли при загадочных обстоятельствах. Якобы покончили жизнь самоубийством, говорит адвокат Ольги Войтенко Сергей Старенький.

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"На сегодняшний день мне известно точно о 5-ти пострадавших, кроме Ольги. Сейчас стоит вопрос в переквалификации. Буду настаивать, чтобы дело Ольги не объединяли с предыдущими. Поскольку могут закрыть за давностью. О Волкове собираем информацию для характеристики. Есть сведения, что он воровал дорогую еду из супермаркетов и подсаживал своих девушек на наркотики ради незабываемого секса. Все это проверяем", - рассказал Сергей Старенький.

Волков со следствием не сотрудничает. Вероятно, такой способ защиты выбрал адвокат подозреваемого. Но полиции это не мешает. В соответствии с УПК его показания, даже признательные, роли не играют. Важно, чтобы следствие тщательно все отработало, добавил Андрей Небытов.

На Житомирщине нашли убитой студентку 20-летнюю Анну Голубенко. Подозреваемого задержали. Им оказался 31-летний мужчина, с которым погибшая имела интимные отношения. Следователям мужчина рассказал, что он позвал девушку на свидание. Она без страха села к нему в машину, потому что они длительное время встречались. Он угрожал ей пистолетом, заставлял выпить яд. Девушка сопротивлялась и боролась за свою жизнь. Затем начал ее душить руками, и наконец, начал перематывать скотчем.

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Дата
21
ноября

Спасли соседи: 33-летней женщине проломили голову во время свидания

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