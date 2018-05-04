Спасатели сообщили последние новости из Балаклеи

По оперативной информации спасателей, пожар на территории воинской части в городе Балаклея Харьковской области локализован, тлеют только две очага, взрывов нету. Об этом информирует ДСЧС.
Пожар на площади около 35 га локализировали утром. Жертв и пострадавших нет.
В рамках технической зоны проводятя тушение четырьмя пожарными танками ВСУ, заправку водой которых осуществляют подразделения ДСНС.
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Сняли ограничение движения автотранспорта вокруг города Балаклея. Эвакуированое население вернулось к местам проживания.
Действует временный запрет использования воздушного пространства в радиусе 30 км и высотой 6 тыс. м.
Пожар на территории военного арсенала в Балаклее В Харьковской надеются ликвидировать до конца сегодняшнего дня.
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