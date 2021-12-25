Спасатели предупредили об опасности: подробности

В Киеве и Киевской области ожидаются сильные порывы ветра. Фото:

В Киеве и Киевской области до конца дня, 25 декабря, ожидаются сильные порывы ветра.

Скорость будет достигать 15 – 20 метров в секунду, первого желтого уровня опасности. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели советуют держаться подальше от вещей, которые могут сорваться на улице: рекламные щиты, линии электропередачи, деревья, части зданий и т.д.

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В Херсонской области утонули двое детей. Двое 8-летних детей играли на тонком льду и провалились в воду.