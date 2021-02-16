Спали под открытым небом: что пережили туристы, которые застряли на Занзибаре

Сначала спать приходилось под открытым небом, а потом людям друг за другом меняли отели Фото: pixabay.com

В течение 3 дней 180 украинских пассажиров ждали рейс из Занзибара. Им пришлось ночевать на улице, а тех, кому крыша над головой досталась, поселили в опасном районе, рядом с борделем. Кроме того, украинцы жаловались на перебои с необходимым - водой и пищей.

Сегодня, 16 февраля, туристы прилетели в "Борисполь", пишет tsn.ua. По словам одной из пассажирок, она должна была вылететь еще 13 февраля, однако рейс несколько раз переносили. Сначала спать приходилось под открытым небом, а потом людям друг за другом меняли отели.

"Мы боялись. Мы были в районе, в котором просто страшно находиться", - рассказала женщина.

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Украинцев расселяли группами по 30-60 человек. В курортном Занзибаре сезон, а потому мест почти не было.

Среди пассажиров, которые застряли в аэропорту, была и Анастасия Зинченко, которая прославилась в прошлом году, когда в начале пандемии не хотела лететь с китайского Ухань без своего щенка. Ему не разрешали лететь через карантинные ограничения. Женщина была на отдыхе с мужем.

Перевозчики заявили, что лайнер имеет технические неисправности. На полет это бы не повлияло, но время дозаправки увеличился в несколько раз. Впрочем, главная проблема бюрократическая.

"Рабочее время экипажа заканчивается до времени приземления в Украине. Это нарушение", - сообщил операционный директор компании SkyUp Александр Шафиев.

Один из выходов - это замена экипажа во время дозаправки в другой стране. Однако помешала эпидемия: границы закрыты, а некоторые страны требуют паспорта вакцинации. В МИД объяснили, что с самого начала знали о ситуации, пытались нашим гражданам помочь. В свою очередь, эксперты по авиации говорят: в ситуации с туристами виновата не только пандемия и бюрократия.

В Занзибар пассажиры прилетели чартером, а потому менее защищены авиаперевозчиком, чем пользователи регулярных рейсов. Обращаться прежде всего надо к своим туроператорам: в таких случаях требовать жилье, воду и пищу. Кроме того, стоит сразу связываться с консулом в той или иной стране. Номера телефонов лучше найти еще до поездки.

Ранее сообщалось, что на Занзибаре в аэропорту застряли около 180 украинских туристов. Они не могли вылететь домой из-за поломки самолета.