Украинские туристы не могут вылететь из Занзибара: что известно

Они не могут вылететь из-за поломки самолета Фото: pixabay.com

На Занзибаре в аэропорту застряли около 180 украинских туристов.

Они не могут вылететь из-за поломки самолета, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самый маленький в мире реактивный самолет заметили в Киеве

"МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил граждан надлежащими условиями пребывания на время задержки", - написал Николенко.

Спикер добавил,что работают с туроператором, чтобы он быстрее решил вопрос о возвращении украинцев домой.

6 украинцев почти на 2 недели застряли в аэропорту "Мадрид-Барахас", что в Испании. За пределы аэропорта их не пропустили через карантинные ограничения. А последний обратный рейс в Киев отменили из-за снегопада.