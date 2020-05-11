Совершил самоубийство фермер, который потерял все свой урожай

 
Ексклюзивы
1/5
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 630
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4644
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 684
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3492
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2574
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2223
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 999
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1476
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1953
Фото
Все фото
4
4
4
5
3
В столице полицейские гонялись за похитителем
В столице полицейские гонялись за похитителем
Мужчину зарубили и похоронили в собственном дворе
Мужчину зарубили и похоронили в собственном дворе
Столкнулись легковушка и грузовик - есть погибшие
Столкнулись легковушка и грузовик - есть погибшие
&quot;Агенты Кремля&quot;: в Тернополе &quot;кровью&quot; расписали Российскую церковь
"Агенты Кремля": в Тернополе "кровью" расписали Российскую церковь
В Польше погиб 19-летний украинец: первые подробности и фото
В Польше погиб 19-летний украинец: первые подробности и фото
Видео
Все видео
Мужчина убил ножом охранника и попытался покончить с собой
Мужчина убил ножом охранника и попытался покончить с собой
Пьяный водитель устроил масштабную погоню и сбил полицейского
Пьяный водитель устроил масштабную погоню и сбил полицейского
Земля горела полсуток: боевики используют фосфорные снаряды
Земля горела полсуток: боевики используют фосфорные снаряды
Россиянин грабил аптеки в Киеве
Россиянин грабил аптеки в Киеве
Разведка зафиксировала новые преступления российских оккупантов
Разведка зафиксировала новые преступления российских оккупантов
Интервью
1/5
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 630
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 684
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3492
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1836
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1242
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
10 мая 2020
Просмотров: 864
Бізнес на пенсії
– Ума не приложу, как ребенка в школу устроить. Медицинские документы сделать нереально, – каже Максим. Переїхав у Київ із ...
понедельник, 11 мая 2020 16:19

Совершил самоубийство фермер, который потерял все свой урожай

  Комментировать
Совершил самоубийство фермер, который потерял все свой урожай
В Одесской обл. фермер совершил самоубийство. Фото: pexels.com

В Килийском р-не Одесской обл. покончил с собой фермер, который потерял из-за засухи весь урожай.

В Facebook, об этом заявил председатель Килийского ОТГ Павел Бойченко. По его словам, покончил с собой житель с. Шевченково Владимир Сердюченко, 1954 года рождения.

"Василий Николаевич был порядочным фермером, он взял в аренду 150 га земли у людей. Весь урожай был потерян из-за засухи. Оказавшись в сложных финансовых условиях, не получив внятных ответов от руководства страны о компенсации утраченного урожая, доведенный до отчаяния, земледелец не смог пережить беды", - заявил Бойченко.

Сердюченко взял в аренду земельные паи у жителей Шевченково. Только на паи ему нужно было выплатить около 900 тыс. грн.

"А урожая нет. Доведенный до отчаяния мужчина решил добровольно уйти из жизни", - заявил глава ОТГ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Карантин ударил по фермерах. Что будет с ценами на продукты

На фермера жаловались крестьяне. Около месяца назад Килийская горсовет поддержал обращение к центральным органам власти. Просила оказать помощь аграриям.

"В госбюджете аграрный фонд заложено в размере 4 млрд грн. Второй год - неурожай, а в этом году небывалая засуха", - подчеркнул Бойченко.

Украина в 2020 получит на 5,1% меньший урожай растениеводческой продукции, чем было в прошлом году. По зерновым урожайность упадет на 10%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Совершил самоубийство фермер, который потерял все свой урожай». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

Сиамские близнецы имели 35 рабов

В эксгумированом трупе нашли улики убийства

Напечатали "Алмазную сутру"

"Деньги не могут купить жизнь" - король регги умер от "болезни белых"

Кримских татар решили депортировать

Тысяча добровольцев и четыре пушки - как завоевывали Сицилию

Самое читаемое
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
12
 Просмотров: 32112
Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр
Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр
11
 1 Просмотров: 17055
Укрзализныця проанонсировала запуск в мае пригородных электричек
Укрзализныця проанонсировала запуск в мае пригородных электричек Просмотров: 16443
В Сирии уничтожили группу &quot;вагнеровцев&quot;
В Сирии уничтожили группу "вагнеровцев" Просмотров: 8856
Зеленский заменил безвиз на &quot;безвыезд&quot; - Геращенко
Зеленский заменил безвиз на "безвыезд" - Геращенко Просмотров: 8811
Происшествия
В столице полицейские гонялись за похитителем
В столице полицейские гонялись за похитителем
4
 Просмотров: 360
В зоне отчуждения поймали 16 туристов-нелегалов
В зоне отчуждения поймали 16 туристов-нелегалов Просмотров: 99
Мужчину зарубили и похоронили в собственном дворе
Мужчину зарубили и похоронили в собственном дворе
4
 Просмотров: 927
Столкнулись легковушка и грузовик - есть погибшие
Столкнулись легковушка и грузовик - есть погибшие
4
 Просмотров: 261
Пропавшего с грузового судна украинского моряка нашли мертвым
Пропавшего с грузового судна украинского моряка нашли мертвым Просмотров: 783
Больше всего комментируют
4
"Экс-азовец" Кравченко обвинил Белецкого в отмывании партийных денег: детали
3
Восемь альпинистов погибли во время шторма
2
Отменили оплату за обучение старшеклассников
2
"Агенты Кремля": в Тернополе "кровью" расписали Российскую церковь
1
Alyona Alyona обрадовалась, что пришло время молодой капусты и укрыла ею пышное тело
Голосов: 78
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua