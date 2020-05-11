Совершил самоубийство фермер, который потерял все свой урожай

В Одесской обл. фермер совершил самоубийство. Фото: pexels.com

В Килийском р-не Одесской обл. покончил с собой фермер, который потерял из-за засухи весь урожай.

В Facebook, об этом заявил председатель Килийского ОТГ Павел Бойченко. По его словам, покончил с собой житель с. Шевченково Владимир Сердюченко, 1954 года рождения.

"Василий Николаевич был порядочным фермером, он взял в аренду 150 га земли у людей. Весь урожай был потерян из-за засухи. Оказавшись в сложных финансовых условиях, не получив внятных ответов от руководства страны о компенсации утраченного урожая, доведенный до отчаяния, земледелец не смог пережить беды", - заявил Бойченко.

Сердюченко взял в аренду земельные паи у жителей Шевченково. Только на паи ему нужно было выплатить около 900 тыс. грн.

"А урожая нет. Доведенный до отчаяния мужчина решил добровольно уйти из жизни", - заявил глава ОТГ.

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На фермера жаловались крестьяне. Около месяца назад Килийская горсовет поддержал обращение к центральным органам власти. Просила оказать помощь аграриям.

"В госбюджете аграрный фонд заложено в размере 4 млрд грн. Второй год - неурожай, а в этом году небывалая засуха", - подчеркнул Бойченко.

Украина в 2020 получит на 5,1% меньший урожай растениеводческой продукции, чем было в прошлом году. По зерновым урожайность упадет на 10%.