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суббота, 25 января 2020 08:46

Сообщили причину внезапной смерти в школе 8-классницы

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Сообщили причину внезапной смерти в школе 8-классницы
На Полтавщине простились с 14-летней Викторией Кононенко, внезапно умер во время занятий в школе. Фото - suspilne.media

В селе Максимовка Кременчугского района Полтавской области попрощались с ученицей местного лицея 14-летней Викторией Кононенко, которая внезапно умерла во время занятий.

Девушке стало плохо произошло в начале 4-го урока в кабинете украинского языка и литературы. По результатам экспертизы, 8-классница умерла из-за острой сердечной недостаточности. Она нуждалась в операции по замене клапана на сердце.

"Вика-за болезни только в октябре появилась на занятиях. И в тот трагический день она чувствовала себя плохо. После первого урока немного прошлась и села за парту. Во время большого перемены между третьим и четвертым уроками подошла ко мне, обняла", - рассказала подруга умершей Мариенна Слюсаренко, передает "Общественное.Полтава".

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По словам девочки, Виктория жила вместе с 3-мя старшими сестрами. А мать ездила на заработки, потому что на операцию были нужны деньги.

Как сообщили в полиции, начатое уголовное производство "умышленное убийство", вероятно, будет закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

В школе объявили трехдневный траур: отменили уроки музыки и развлекательные мероприятия.

22 января в одной из школ в Кременчугском районе Полтавской области умерла 14-летняя ученица. Ее пытались спасти школьная медсестра и 2 бригады медиков, но тщетно.

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Дата
25
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