Сообщили о состоянии футболистов, пострадавших в смертельной аварии в Белорусии

Состояние одного из пострадавших в ДТП в Беларуси футболистов остается крайне тяжелое. Фото - ГАИ

Белорусские медики прооперировали в Каменецкой ЦРБ пострадавшего в ДТП ребенка из Украины, который после аварии находился в крайне тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В связи с тем, что мальчик получил совмещенную травму, в операционной работали несколько бригад врачей, пишет belta.by.

По информации белорусского Минздрава, помощь была оказана в полном объеме, после стабилизации состояния мальчик был переведен в Брестскую областную больницу.

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Ранее в Брест были перевезены еще пятеро детей. У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи.

Отмечается, что члены республиканского консилиума работают с каждым ребенком и корректируют их лечение.

В воскресенье утром, 13 мая, в Каменецком районе в Беларуси, произошло смертельное ДТП - разбился автобус с украинской командой по футболу. Погиб 13-летний парень.