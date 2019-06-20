Сообщили, когда похоронят убитую 11-летнюю Дарью Лукьяненко

11-летняя Дарья Лукьяненко исчезла 13 июня по дороге в школу. Через неделю ее нашли убитой. Похоронят девочку 21 июня. Фото - od.npu.gov.ua

Завтра, 21 июня, в поселке Ивановка Одесской области похоронят 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Девочка исчезла 13 июня по дороге в школу. В течение недели ее искали полутысячи человек: полицейские, нацгвардийцы, спасатели, волонтеры и местные жители. Вечером 19 июня тело нашли в выгребной яме во дворе Тарасовых. Главный подозреваемый - 22-летний Николай Тарасов, сын местных предпринимателей.

Во сколько состоится панихида - сообщат дополнительно.

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21 июня в районе объявили днем ​​траура. Такое решение приняла районная государственная администрация.

"В день траура на всей территории района приспустить государственный флаг Украины на домах и зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, всех предприятий и организаций", - говорится в распоряжении председателя ОГА от 20 июня.

Николаю Тарасову сегодня, 20 июня, объявили подозрение в совершении преступлений по 4-м статьям: "изнасилование несовершеннолетней", "незаконное лишение свободы", "убийство ребенка" и "надругательство над местом захоронения". Уже завтра ему будут выбирать меру пресечения. Прокуратура в суде будет настаивать на содержании под стражей без права на залог. За содеянное его могут посадить пожизненно.