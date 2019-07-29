Солдат прострелил себе голову в суде

В Одесском суде солдат случайно выстрелил себе в голову. Фото - ТСН

Утром 29 июля в Киевском районном суде Одессы военнослужащий 34-го отдельного конвойного батальона Нацгвардии Украины выстрелил себе в голову.

О мужчине известно, что он из Тернополя. Его госпитализировали в одну из клиник Малиновского района города, сообщает "Думская".

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Предварительно, по версии полиции, солдат ранил себя из-за неосторожного обращения с оружием.

В Киеве в возрасте 46 лет погиб народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук. По предварительной информации, депутат случайно выстрелил себе в голову во время чистки пистолета.