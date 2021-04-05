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понедельник, 05 апреля 2021 11:10

Солдат прострелил себе голову из автомата

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Солдат прострелил себе голову из автомата
Солдат срочной службы совершил самоубийство. Фото: pershyj.com

20-летний солдат срочной службы из Николаева покончил жизнь самоубийством.

Это случилось вечером 2 апреля в Ковельськом районе. Во время патрулирования госграницы с Беларусью военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата, передает прессслужба полиции Волынской области.

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Его тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. По факту самоубийства следователи начали уголовное производство. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

2 апреля было еще одно самоубийство военнослужащего. В учебном центре Сухопутных войск ВСУ "Десна" в Черниговской контрактник 1996 года рождения выстрелил себе в голову из автомата АК-74. Пуля для рокового выстрела была у него с собой. Предварительная проверка боеприпасов и гильзы с места происшествия показала, что патроны этой серии на занятиях не выдавались.

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Дата
05
апреля

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