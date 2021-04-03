В учебном центре военный выстрелил себе в голову из автомата

На Черниговщине 2 апреля в учебном центре Сухопутных войск ВСУ "Десна" военнослужащий покончил жизнь самоубийством.
Парень выстрелил себе в голову из автомата АК-74, сообщили в пресс-службе центра.
Контрактник 1996 года рождения прибыл туда месяц назад. Он был тихий и спокойный одиночка, не вступал в конфликты.
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"Стоит отметить, что пуля для рокового выстрела была у него с собой. Предварительная проверка боеприпасов и гильзы с места событий показала, что патроны этой серии на занятиях не выдавались", - пишут в сообщении.
Сейчас причина самоубийства неизвестна. Дело расследует следственная группа Козелецкого райотдела Нацполиции.
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня. 2 военнослужащих получили ранения.
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