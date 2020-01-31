Шокин заявил, что его пытались отравить

Шокина могли отравить ртутью. Фото: УП

Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что его отравили ртутью пять месяцев назад.

Впервые экс-генпрокурору стало плохо в сентябре прошлого года в Греции. Он потерял сознание на улице, передает ТСН.

"Это случилось примерно в 11.40, очень рядом был госпиталь, скорая помощь и очень хорошие специалисты. В соответствии с заключением греческой клиники, где я находился сначала в реанимации, у меня было две остановки сердца. Для того, чтобы меня вернуть с того света, были применены электрошокеры для моей реанимации. Потом я провел восемь суток в реанимации, а потом меня перевели в палату. Я не мог ходить, учился там ходить заново", - заявил Шокин.

Позже, по словам Шокина, было установлено, что его отравили ртутью. В подтверждение он представил выписки из истории болезни, сделанные в Вене.

Сейчас свое состояние Шокин называет удовлетворительным, следующий визит к врачам в Вену запланирован на февраль.

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"У меня нет явных врагов, которых я точно знаю, что это враг. Безусловно, одна из версий, но эта версия требует исследования, но есть возможность причастности Байдена каким-то образом к этим вопросам. Я обратился официально к греческим правоохранительным органам по этому вопросу, там есть мое официальное заявление, просил их расследовать. Насколько мне известно, уголовное дело возбуждено и расследуется, но это только моя информация. Официально я еще ответа не получил, хотя обратился довольно давно по вопросу возбуждения уголовного производства в связи с моим преднамеренным убийством", - сказал Шокин.

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин требует от Государственного бюро расследований открыть уголовное производство по экс-вицепрезиденту США Джозефу Байдену.