Социум плохо влияет: родители отказываются отдавать в школу четырех детей

В Черновицкой области родители отказываются отдавать в школу четырех детей. Потому что признают только "естественный закон". Фото: скриншот

В Черновицкой области родители отказываются отдавать в школу четырех детей.

Решение мотивируют тем, что социум негативно влияет на них. А их семья ведет образ жизни, "приближенный к природному". Об этом идет речь в решении Путильского районного суда Черновицкой области.

"Они не рабы и имеют выбор. Они никому ничего не должны", - ответил на вопрос судьи об отсутствии детей в школе отец, передаёт газета "Карпаты".

Жена ответчика добавила, что в 10-м классе во время перемены ее сына избили. При этом женщина отметила, что в школе никто не отвечает за жизнь детей.

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Судья подчеркнула, что семья все равно должна обеспечить своих детей образованием. На это мужчина заявил, что он признает только "естественный закон жизни". А его дети якобы получают "семейное образование"

"А это выше, чем образование социальное. Я отказался от школы. Я сознательно написал заявление – "отказываюсь от социального учебного влияния на формирование сознания моих детей", - объяснил отец детей.

Суд признал мужчину виновным в невыполнении родительских обязанностей и присудил 850 грн штрафа. Также многодетный отец должен оплатить 454 грн судебного сбора.

В Харькове работники соцслужбы забрали в больницу троих детей – 2, 4 и 11 лет. Они жили с мамой и бабушкой голые, босые, среди тараканов и хлама. Известно, что дети почти никогда не выходили на улицу. Старшая 11-летняя девочка вообще не посещала школу. Дети все время сидят дома. По словам врачей, они полностью здоровы. Признаков отставания в развитии или заболеваний бригада не выявила. Дефицита веса тоже нет.