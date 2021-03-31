Собиралась праздновать день рождения: новые подробности убийства 19-летней студентки

Во Львове убили студентку 19-летнюю Дарию Косенок. Ее тело обнаружили в квартире в центре города. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Студентка Львовского университета 19-летняя Дарья Косенок, которую нашли мертвой в арендованной квартире, должна была праздновать там свой день рождения вместе с парнем.

Связь с ней исчезла 29 марта. А уже на следующий день ее нашли зарезанной. Соседи говорят, шума, крика или звуков борьбы с квартиры не было слышно, сообщает ТСН.

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Выяснилось, квартиру снял любимый Дарьи - 19-летний житель Житомира. Он - главный подозреваемый, в преступлении сознался.

Задержанный сейчас в СИЗО. Никакой личной информации о нем пока не сообщают. Ему грозит 15 лет за решеткой.

Дария Косенок - жительница Каменского на Днепропетровщине. Исчезла 29 марта, а на следующий день ее мать заявила в полицию. Дарию нашла в съемной квартире на ул. Лычаковской во Львове владелица квартиры. На теле погибшей эксперты обнаружили множественные колото-резаные раны.