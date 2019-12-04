"Собирала мозг сына собственными руками" - суд избирает меры пресечения убийцам 3-летнего мальчика

3-летнего Александра застрелили в центре Киева, когда ехал в автомобиле вместе с отцом, депутатом Вячеславом Соболевым. Фото - dtp.kiev.ua

Шевченковский районный суд Киева арестовал на 2 месяца без права на залог подозреваемого в убийстве 3-летнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Андрея Лаврегу. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых. Он, по версии следствия, совершил выстрел. Судья поддержал бескомпромиссную позицию прокурора - содержание под стражей без залога", - сказала Максимец.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Соболев, который вышел из зала суда к журналистам, сказал, что "получает угрозы уже 4 года" и подозревает кто стоит за покушением на него, в результате которого погиб его сын. Он назвал 6 фамилий, и пригласил этих людей пройти детектор лжи.

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Инна Соболева рассказала, что с мужем, 3-летним сыном и 10-летней дочерью были в ресторане. После того должны были ехать в магазин, чтобы купить будку для собаки.

"Я услышала и поняла, что выстрел. Увидела, что муж жив, крикнула, чтобы давил на газ. А когда развернулась, увидела, что у моего сыночка нету полголовы. Я его мозг собирала по салону собственными руками", - сказала Инна Соболева.

Супруги надеются на справедливый суд и наказание убийц их сына.

Вечером 1 декабря на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в ​​центре Киева расстреляли внедорожник Range Rover. За рулем был предприниматель и депутат Киевского областного совета 47-летний Вячеслав Соболев. Позади сидела жена 38-летняя Инна с сыном 3-летним Александром. Пуля попала в мальчика. Он умер в "скорой" по дороге в больницу.