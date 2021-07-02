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пятница, 02 июля 2021 10:50

Собаку привязали к дереву и оставили умирать - детали
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В Киеве в парке Партизанской славы неизвестные привязали собаку к дереву и оставили на несколько дней.

Об этом сообщила патрульная полиция города.

Фото: Патрульная полиция Киева

К велопатрулю обратились неравнодушные люди, которые просили помочь освободить животное.

"Обезвоженное и истощенное животное вело себя агрессивно по отношению к людям и не позволяло приблизиться. По словам местных, собака привязана в парке минимум два дня. О происшествии патрульные сообщили городскую больницу ветеринарной медицины. Пока ожидали, напоили животное водой. Неравнодушные прохожие принесли корм", - говорится в сообщении.

Ветеринары смогли осторожно освободить животное. Его временно разместят в специальном учреждении. Правоохранители надеются, что владельцы пса найдутся.

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В Киеве правоохранители устроили облавы на собачников. Прочесывают парки, скверы и лесопарковые зоны. Среди основных требований - ношение собакой намордника и наличие поводка во время выгула. В случае выявления нарушений хозяев животных штрафуют.

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Дата
02
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