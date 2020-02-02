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воскресенье, 02 февраля 2020 16:06

Собаки тележурналистки напали на двух женщин
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На Киевщине собаки покусали женщин
Фото: Facebook
На Киевщине собаки покусали женщин
На Киевщине собаки покусали женщин
На Киевщине собаки покусали женщин
Хозяйкой собак оказалась известная телеведущая с канала Украины Елена Кот

В Крюковском р-не. Киевской обл. бультерьер и питбуль напали на людей.

"Собаки эти достаточно известны на территории ЖК. Плохую славу среди жителей они получили после многочисленных приключений с их участием - нападения на прохожих, нападение на домашних и дворовых собак", - написал в Facebook Виталий Муравьев.

От собак пострадали две женщины, которые выгуливали своих собак.

"Раны, нанесенные собаками, очень серьезные и вряд ли пострадавшие смогут ограничится просто наложенными швами и приемом антибиотиков. Согласно заключению врачей их ждет длительное лечение и реабилитация", - пишут в Facebook.

Сейчас пострадавшие на стационарном лечении. Они обратились в правоохранительные органы.

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"Год назад произошел подобный случай с участием этих монстров - пострадала молодая девушка, было зафиксировано обращение в правоохранительные органы, но по какой-то причине дело не открыли. Возможно, повлияло то, что собаки принадлежат семье известной тележурналистки с одного из рейтинговых каналов. Человек пожалуй, очень уверен в своей безнаказанности и защищенности, поскольку никаких выводов не сделала и террор жителей продолжается и по сей день", - говорится в сообщении.

Хозяйкой собак, которые покусали двух женщин в Крюковском районе, оказалась телеведущая канала Украины Елена Кот.

Автор: Facebook
  Хозяйкой собак оказалась известная телеведущая с канала Украины Елена Кот
Хозяйкой собак оказалась известная телеведущая с канала Украины Елена Кот

В Ровно бойцовский питбуль напал на 4-летнего мальчика на детской площадке. Малый с мамой и младшей сестренкой возвращались из садика.

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02
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