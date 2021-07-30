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Со свадьбы - за решетку: жених стрелял среди села

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Со свадьбы - за решетку: жених стрелял среди села
Буковинские полицейские разоблачили мужчин, которые устроили стрельбу во время празднования свадьбы. Фото: cv.npu.gov.ua

В селе Нижние Петровцы Черновицкого района во время свадьбы 27-летний жених ехал свадебным кортежем и стрелял из карабина. Соответствующее видео попало в сеть, где его увидели полицейские.

Теперь мужчину могут посадить на семь лет, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Видеозапись, на которой мужчина стреляет из автомата, двигаясь при этом в свадебном кортеже, правоохранители обнаружили в сети. Проезжая в центре села на BMW X-5, злоумышленник стрелял из автоматического оружия рядом с домами граждан. К счастью, никто не пострадал. Правоохранители установили также и владельца оружия - 33-летнего односельчанина и товарища жениха. Дополнительно сотрудники полиции выяснили, что кроме зафиксированного на видео карабина, мужчине принадлежат еще три единицы нарезного оружия", - рассказали в полиции.

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За безответственную передачу оружия 33-летнему аннулировали разрешение на его хранение и использование. Также ему грозит штраф. 27-летнего жениха обвиняют в хулиганстве.

Полицейские изъяли у мужчин оружие, автомобили, патроны, мобильные средства видеофиксации стрельбы и другие вещественные доказательства. Все направили на экспертизу.

В Фонтанке под Одессой свадьбу праздновал 24-летний Магомед Закариев, четырехкратный чемпион Украины по вольной борьбе. Его друг, Кирилл Крамаренко, стрелял в воздух, а другой дрифтовал на оживленной трассе. В городе объявили план "Перехват". А в ресторан, где собрались гости, ворвался полицейский спецназ, который связал 47 мужчин. Задержанных направили в миграционную службу, чтобы проверить, легально ли они находятся на территории Украины.

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