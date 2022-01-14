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пятница, 14 января 2022 16:42

Снимали собственных дочерей: в ряде регионов Украины зарабатывали на детском порно
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Правоохранители разоблачили 23 человек, которые производили, распространяли и сбывали за деньги порноконтент с участием детей.

Разоблачение прошло в рамках операции "Паутина", которую проводили почти по всей территории Украины, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора,

"В общей сложности провели 27 обысков. Изъяли более 10 терабайтов противоправного контента и компьютерную технику. Установлены 23 человека, которые изготавливали, распространяли и сбывали за денежные средства в интернете противоправный контент. Двоим из них избрали меры пресечения - содержание под стражей без альтернативы внесению залога", - говорится в сообщении.

Фото: gp.gov.ua

Разоблачили жительницу Черкасс. Она создавала порноконтент с участием двух малолетних дочерей, которым тогда было 6 и 8 лет. Снятые файлы женщина продавала в интернете. Также предлагала знакомому вступать в интимные отношения с дочерьми за деньги.

"Женщину задержали и сообщили о подозрении. Пострадавших детей изъяли и поместили в центры социально-психологической реабилитации, где им предоставляют соответствующую помощь", - отметили в ОГП.

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Также задержали и сообщили о подозрении киевлянину, который насиловал 5-летнюю дочь знакомой и создавал с ее участием детскую порнографию.

"В Одессе правоохранители разоблачили четырех местных жителей, которые загружали и сбывали противоправный контент на закрытых форумах. Также разоблачили жителей Ивано-Франковской, Донецкой, Житомирской и Закарпатской областей, которые распространяли детскую порнографию в интернете", - добавили в сообщении.

Правоохранители начали расследование по 20 уголовным производствам. Следственные действия продолжаются.

В Киеве две женщины развращали малолетних дочерей 6-9 лет и снимали порно с их участием. За один материал они получали до 2 тыс. грн.

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Дата
14
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