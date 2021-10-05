Школьницу пять лет развращал и насиловал сожитель матери

В Киеве арестовали 37-летнего мужчину, который развращал и насиловал 14-летнюю дочь сожительницы.
Преступления совершал в течение пяти лет, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
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"Мужчина, проживая вместе с матерью малолетней девочки в течение 2016 - 2021 годов, совершал развратные действия в отношении нее. В дальнейшем систематически вступал с ней в половую связь", - рассказали в прокуратуре.
Досудебное расследование продолжается. За изнасилование мужчине грозит до 15 лет за решеткой.
В селе Стебливка на Ровенщине мужчина насиловал 13-летнюю дочь сожительницы.
Каждый раз мужчина угрожал и применял физическую силу к школьницы. При этом был пьян.
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