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вторник, 25 мая 2021 12:11

"Снимали" порчу с денег: псевдогадалки обманывали женщин

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&quot;Снимали&quot; порчу с денег: псевдогадалки обманывали женщин
Женщины выдавали себя за гадалок, чтобы обмануть пенсионеров. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве задержали за мошенничество и грабеж двух женщин. Они выдавали себя за гадалок, чтобы обмануть пенсионеров. В частности, одна пострадавшая сообщила, что у нее забрали деньги и золотые украшения для снятия "порчи".

Их задержали после обращения 60-летней киевлянки, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

По словам потерпевшей, эти две женщины подошли к ней на проспекте Рокоссовского. Они провели ее домой, а потом попросили вынести деньги и золотые украшения. У женщины смогли выманить 8 тыс. грн.

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Также в полицию поступило сообщение от 84-летней обманутой жительницы Киева. У нее по этой же схеме выманили 13 тыс. грн. Подозреваемые забирали деньги, пообещав снять "порчу" и вернуть их на следующий день.

Правоохранители сразу начали просматривать видео с камер наблюдения. Они отслеживали злоумышленниц по маршруту их движения. Когда вероятное местоположение установили, полицейские начали обследовать территорию. Там обнаружили двух женщин, которые похожи на тех, кого описывали женщины. После задержания оказалось, что они жительницы Киевской области. Одной из них 59 лет, а другой - 41.

Правоохранители открыли уголовное о грабеже и мошенничестве. "Гадалкам" грозит до шести лет тюрьмы.

Следствие продолжается.

В Сумах псевдоцелительница выманила у 85-летней женщины 170 тыс. грн. Мошенница посреди улицы провела ей обряд "чистки" от негативной энергии. Женщине она сообщила о несчастье, которое якобы должно произойти.

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Дата
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