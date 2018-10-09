Снаряды из военного арсенала разлетаются до райцентра: опубликовали фото

Фото: facebook.com/groups

В Сети появились фото снаряда, который прилетел из военных складов в поселке Дружба Ичнянского района.

Снаряд попал в асфальтированное покрытие дороги по улице Дрофаня в Ичне. Фото опубликовал в сообществе "Подслушанно в Ичне" Игорь Кирий.

Еще один снаряд прилетел на территорию районных электросетей. Фото с места опубликовал Юрий Купченко.

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Огонь из складов повредил 4 дома и сушилку, которые находятся неподалеку эпицентра, по информации ОДА.

В самой Ичне также пострадали несколько помещений, в том числе зерновой завод, по данным очевидцев.

В результате взрыва складов с боеприпасами в Черниговской области в больницу обратились 63 человека. Имеют плохое самочувствие из-за дыма. Данных о погибших нет.