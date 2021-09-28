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вторник, 28 сентября 2021 22:38

Снаряды, гранаты и ракеты: военный ВСУ сбывал оружие со склада воинской части

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Снаряды, гранаты и ракеты: военный ВСУ сбывал оружие со склада воинской части
Военный сбывал оружие криминалитету. Фото: СБУ

В Николаеве военный Вооруженных сил сбывал оружие из состава одной из воинских частей.

Похищенный арсенал злоумышленник реализовывал заинтересованным лицам, в частности местному криминалитету. Об этом информирует Служба безопасности Украины.

Организатором схемы оказался начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения. Он хранил похищенное оружие в новом помещении, расположенном неподалеку от воинской части.

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Оперативники спецслужбы разоблачили и остановили сбыт военным 15 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами и 5 противотанковых гранатометов РПГ-22.

Во время обысков правоохранители обнаружили 40 артиллерийских и минометных мин, 129 выстрелов ПГ-7 для РПГ, почти 600 артиллерийских снарядов, 216 гранатометных выстрелов ВОГ17, почти 600 осветительных реактивных ракет 49 вышибного пороховых зарядов к минометных мин, 8 разрывных зарядов, дымовые и противотанковые гранаты, почти 34 000 патронов различного калибра, 49 взрывателей М6 и М12.

Злоумышленнику объявили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Продолжаются следственные действия.

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области скрытый арсенал боеприпасов. Из тайника изъяли 126 артиллерийских снарядов калибра 30 мм.

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