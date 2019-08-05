Смывало все на своем пути: в Одесской области непогода унесла жизнь человека

Фото: bessarabiainform.com

3 августа в селе Молога Одесской области мужчина погиб, не успев спрятаться от селевого потока.

Инцидент произошел на территории садового кооператива. По предварительным данным, там погибший работал сварщиком. Сообщает Бессарабия INFORM.

Как рассказывают местные жители, в соседнем селе в тот день из-за непогоды прорвало дамбу. Огромные потоки воды высотой около 1,5 м смывали все на своем пути — от разной мелочи до ворот, заборов и бетонных плит. По словам очевидцев, сила потока была такой, что несла около километра автомобиль с тремя людьми в салоне. Остановить машину удалось только, когда путь ей преградили деревья.

Предположительно, именно этим потоком и накрыло мужчину.

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3 августа Одесскую область накрыла непогода. Из-за мощного ливня некоторые улицы превратились в реки, вследствие чего автомобили буквально плыли в воде. На море разыгрался шторм, а недалеко от города был замечен смерч. Фото и видео непогоды очевидцы выложили в сеть.