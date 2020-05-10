Смяло вдребезги: Mercedes с военными попал в смертельную аварию

На автодороге между селами Нападовка и Люлинцы Калиновского района Винницкой области автомобиль Mercedes-Benz Vito съехал с дороги и столкнулся с деревом. 3 человека погибли, один - в тяжелом состоянии.

Автор: vn.npu.gov.ua Автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево

Авария произошла 9 мая около 22:00, сообщают в полиции.

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По предварительной информации следствия, водитель автомобиля, 28-летний житель Калиновки, на скорости не справился с управлением и слетел с дороги. Он, 27-летний пассажир и 28-летняя пассажирка, военнослужащие воинской части А 1119, погибли на месте.

Еще одна 20-летняя пассажирка в тяжелом состоянии. Ее госпитализировали в реанимационное отделение Калиновской районной больницы.

Автор: vn.npu.gov.ua Автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево

3 мая около 23:00 на трассе в Софийском районе Днепропетровской области столкнулись Mazda 3 и грузовик МАN. Два человека погибли, еще двое - травмированы.