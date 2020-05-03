Два человека сгорели в легковушке

В Кременчуге Полтавской области 57-летний водитель и 40-летняя пассажирка легковушки Chevrolet Epica погибли в результате столкновения с грузовиком.
Авария произошла 2 мая, около 22:25, на ул. Вадима Пугачева, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появилось видео жуткой аварии на Закарпатье
"Chevrolet Epica столкнулся со встречным грузовым автомобилем DAF с рефрижератором полуприцепом, под управлением 55-летнего водителя. В результате столкновения, автомобиль загорелся", - сказано в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства устанавливаются.
В Киеве грузовик на Надднепрянском шоссе вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковым авто. Водитель легковушки погиб на месте. Грузовое авто повредило отбойник и перевернулось.
Комментарии