Два человека сгорели в легковушке

В Кременчуге Полтавской области 57-летний водитель и 40-летняя пассажирка легковушки Chevrolet Epica погибли в результате столкновения с грузовиком.

Авария произошла 2 мая, около 22:25, на ул. Вадима Пугачева, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: pl.npu.gov.ua На Полтавщине водитель и пассажирка легковушки Chevrolet Epica погибли в результате столкновения с грузовиком

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"Chevrolet Epica столкнулся со встречным грузовым автомобилем DAF с рефрижератором полуприцепом, под управлением 55-летнего водителя. В результате столкновения, автомобиль загорелся", - сказано в сообщении.

Автор: pl.npu.gov.ua Причины и все обстоятельства аварии устанавливают следователи

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства устанавливаются.

В Киеве грузовик на Надднепрянском шоссе вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковым авто. Водитель легковушки погиб на месте. Грузовое авто повредило отбойник и перевернулось.