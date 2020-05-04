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понедельник, 04 мая 2020 11:02

Двое погибших и искалеченные: показали фото и видео рокового столкновения на трассе
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На трассе в Софийском районе Днепропетровской области столкнулись Mazda 3 и грузовик МАN. Двое погибших, столько же искалеченных
Фото: dp.dsns.gov.ua
На трассе в Софийском районе Днепропетровской области столкнулись Mazda 3 и грузовик МАN. Двое погибших, столько же искалеченных
На трассе в Софийском районе Днепропетровской области столкнулись Mazda 3 и грузовик МАN. Двое погибших, столько же искалеченных
На трассе в Софийском районе Днепропетровской области столкнулись Mazda 3 и грузовик МАN. Двое погибших, столько же искалеченных

3 мая около 23.00 на трассе в Софийском районе Днепропетровской области столкнулись Mazda 3 и грузовик МАN.

Два человека погибли, еще двое - травмированы, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Двух пострадавших из легкового автомобиля - 19-летнюю женщину и 24-летнего мужчину - медики госпитализировали с различными травмами в Криворожскую городскую клиническую больницу № 2. Спасатели с помощью шанцевого инструмента деблокировали из легковушки тела погибших - 30-летнего водителя и пассажирку, 18 лет. Водитель грузового автомобиля не пострадал", - говорится в сообщении.

Полицейские проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

В Кременчуге Полтавской области 57-летний водитель и 40-летняя пассажирка легковушки Chevrolet Epica погибли в результате столкновения с грузовиком. Авария произошла на ул. Вадима Пугачева.

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04
мая

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