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вторник, 09 марта 2021 18:10

"Смотрящий" со своей бандой похищали людей и "выбивали" из них деньги
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На Львовщине банда преступников похищала людей и требовала у них деньги.

Сначала пострадавших втягивали в преступления. Затем бандиты представлялись полицейскими и требовали деньги. Людей держали в неволе и угрожали, что не отпустят, пока не получат желаемую сумму, сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Украины.

"Организовал и координировал деятельность группировки "смотрящий" по Лычаковской исправительной колонии. Там он из числа осужденных подобрал участников группы. В ее состав вошли четверо местных жителей, неоднократно осужденных за имущественные и связанные с наркотиками преступления. После освобождения из мест лишения свободы они объединились для "работы". "Специализировались" на вымогательство средств с граждан, даже организовывали их похищения. Также в поле зрения злоумышленников попадали наркозависимые лица ", - говорится в сообщении.

Сначала пострадавших втягивали в преступления. Затем бандиты представлялись полицейскими и требовали деньги
Фото: npu.gov.ua
Людей держали в неволе и угрожали, что не отпустят, пока не получат желаемую сумму
Сначала пострадавших втягивали в преступления. Затем бандиты представлялись полицейскими и требовали деньги

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Известно, что мужчины к торговле наркотиками пытались привлечь жителя Ровенской области. Для этого разработали целую схему: двое представлялись продавцами "товара", остальные - работниками полиции. Договорившись о встрече с потерпевшим вблизи одного из ТРЦ Львова, преступники силой посадили мужчину в машину и вывезли в направлении города. По дороге участники группировки требовали $10 тыс., за что обещали помочь пострадавшему избежать уголовной ответственности за приобретение наркотиков. Под давлением злоумышленников, мужчина попросил жену перечислить на их счет часть средств - 25 тыс. грн, которые затем вымогатели сняли в одном из банкоматов.

5 марта злоумышленников задержали. У них изъяли имитационное удостоверение полицейского, наручники и деньги.

Бандитам объявили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В Виннице двое бандитов посреди улицы "выбивали" деньги из мужчины. У пострадавшего силой отобрали 1 тыс. грн и угрожали побить, если на указанное место не принесет еще 20 тыс. грн.

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