Рэкетиры посреди улицы "выбивали" из мужчины деньги

В Виннице двое бандитов посреди улицы "выбивали" деньги из мужчины.

У пострадавшего силой отобрали 1 тыс. Грн и угрожали побить, если указанное место не принесет еще 20 тыс грн, сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

"24 февраля задержали двух злоумышленников, которые на улице Брацлавской ограбили винничанина. Нападавшие пригрозили пострадавшему физической расправой, назначив время и место, куда он должен был принести им еще 20 000 гривен. Пострадавший обратился за помощью в полицию", - говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

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Известно, что преступники имели при себе оружие. Ими оказались жители в возрасте от 22 до 23 лет. Во время обысков по месту проживания у них изъяли холодное оружие и деньги. Один ранее был судим за имущественные преступления.

Сейчас нападающие в изоляторе временного содержания. Им грозит 6 лет лишения свободы.

19 февраля в Харькове задержали 4 членов преступной группы, которая занималась вымогательством. Они требовали у местного жителя $2 тыс. несуществующего долга. Другому сожгли авто.