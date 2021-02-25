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четверг, 25 февраля 2021 18:10

Рэкетиры посреди улицы "выбивали" из мужчины деньги
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В Виннице двое бандитов посреди улицы "выбивали" деньги из мужчины.

У пострадавшего силой отобрали 1 тыс. Грн и угрожали побить, если указанное место не принесет еще 20 тыс грн, сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

"24 февраля задержали двух злоумышленников, которые на улице Брацлавской ограбили винничанина. Нападавшие пригрозили пострадавшему физической расправой, назначив время и место, куда он должен был принести им еще 20 000 гривен. Пострадавший обратился за помощью в полицию", - говорится в сообщении.

В Виннице двое бандитов посреди улицы "выбивали" деньги из мужчины
Фото: npu.gov.ua
У пострадавшего силой отобрали 1 тыс. Грн и угрожали побить, если указанное место не принесет еще 20 тыс. грн
В Виннице двое бандитов посреди улицы "выбивали" деньги из мужчины
У пострадавшего силой отобрали 1 тыс. Грн и угрожали побить, если указанное место не принесет еще 20 тыс. грн
В Виннице двое бандитов посреди улицы "выбивали" деньги из мужчины

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Известно, что преступники имели при себе оружие. Ими оказались жители в возрасте от 22 до 23 лет. Во время обысков по месту проживания у них изъяли холодное оружие и деньги. Один ранее был судим за имущественные преступления.

Сейчас нападающие в изоляторе временного содержания. Им грозит 6 лет лишения свободы.

19 февраля в Харькове задержали 4 членов преступной группы, которая занималась вымогательством. Они требовали у местного жителя $2 тыс. несуществующего долга. Другому сожгли авто.

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