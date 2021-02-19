Рэкетиры шантажировали бизнесмена несуществующим долгом

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Днем 19 февраля в Харькове задержали 4 членов преступной группы, которая занималась вымогательством.

Они требовали у местного жителя $2 тыс. несуществующего долга. Другому сожгли авто, сообщили в пресс-служба областной прокуратуры.

"В октябре прошлого года у пострадавшего возник конфликт с четырьмя лицами, которые стали требовать у него деньги, указывая на несуществующий долг. При этом злоумышленники угрожали применением физического насилия и уничтожением его имущества. Продолжая оказывать давление на потерпевшего, неизвестный бросил взрывную шашку в помещение шиномонтажа, принадлежащее потерпевшему", - рассказал руководитель местной прокуратуры Эдуард Новиков.

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15 января этого года пострадавший передал злоумышленникам 10 тыс. грн через посредника в качестве уплаты части долга. Злоумышленников задержали после передачи оставшейся суммы.

Кроме того, установлено, что эти же лица причастны к поджогу автомобиля, принадлежащего начальнику одного из отделов пограничной службы Харьковской области.

Решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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