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пятница, 19 февраля 2021 17:53

Рэкетиры шантажировали бизнесмена несуществующим долгом
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В Харькове задержали 4-х членов преступной группы, которая занималась вымогательством
Фото: facebook.com/prokuraturakharkiv
В Харькове задержали 4-х членов преступной группы, которая занималась вымогательством
В Харькове задержали 4-х членов преступной группы, которая занималась вымогательством
В Харькове задержали 4-х членов преступной группы, которая занималась вымогательством

Днем 19 февраля в Харькове задержали 4 членов преступной группы, которая занималась вымогательством.

Они требовали у местного жителя $2 тыс. несуществующего долга. Другому сожгли авто, сообщили в пресс-служба областной прокуратуры.

"В октябре прошлого года у пострадавшего возник конфликт с четырьмя лицами, которые стали требовать у него деньги, указывая на несуществующий долг. При этом злоумышленники угрожали применением физического насилия и уничтожением его имущества. Продолжая оказывать давление на потерпевшего, неизвестный бросил взрывную шашку в помещение шиномонтажа, принадлежащее потерпевшему", - рассказал руководитель местной прокуратуры Эдуард Новиков.

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15 января этого года пострадавший передал злоумышленникам 10 тыс. грн через посредника в качестве уплаты части долга. Злоумышленников задержали после передачи оставшейся суммы.

Кроме того, установлено, что эти же лица причастны к поджогу автомобиля, принадлежащего начальнику одного из отделов пограничной службы Харьковской области.

Решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Днепропетровской области задержали членов преступной организации, которые терроризировали фермеров. Разбойные нападения, угрозы убийством, похищение - методы, которые использовали злоумышленники для захвата имущества местных аграриев. Полицейские задержали организатора и трех активных участников.

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Дата
19
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