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вторник, 15 февраля 2022 14:54

СМИ назвали имя задержанного в Киеве прокремлевского "журналиста"

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СМИ назвали имя задержанного в Киеве прокремлевского &quot;журналиста&quot;
СБУ разоблачила агитатора Ивана Росаду, который по заказу кураторов из РФ распространял фейки и организовывал акции протеста. Фото: facebook.com/ivanrosadaivan

Подозреваемым в распространении фейков и организации провокаций против Украины по заказу РФ оказался прокремлевский пропагандист Иван Росада.

Позиционировал себя как "журналист" и "лидер мнений", сообщает LIGA.net.

В базу "Миротворца" Росаду внесли еще 2020 году.

"Антиукраинский пропагандист. Отрицание российской агрессии. Распространение кремлевской пропаганды и призывов к изменению конституционного строя Украины", - говорится в посвященном ему материале.

Он учился в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко на военного журналиста. В 2019-м начал тесно сотрудничать с пропагандистским антиукраинским телеканалом "Звезда".

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В начале своего сотрудничества с заказчиками мужчина распространял пророссийские материалы в СМИ и соцсетях, выступал в эфирах российских и украинских телеканалов, добавили в Службе безопасности Украины.

Инструкции получал по электронным средствам связи, а оплату через запрещенные веб-кошельки. Отчитывался перед кураторами через специальный Telegram-канал.

Однако впоследствии кураторы сосредоточили его на организации проплаченных акций протеста в Киеве. Он нанимал "массовку" людей, которые должны имитировать социальное недовольство действующей властью.

Следователи СБУ установили, что злоумышленник регулярно уезжал за границу для встреч с кураторами. Там обсуждал детали "информкампаний" и получал наличные деньги для финансирования заказных акций.

Агитатора, который по заказу кураторов из РФ распространял фейки и организовывал акции протеста, задержали в Киеве 15 февраля.

Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемого. Обнаружили переписку с представителями иностранных информационных агентств, сценарии массовых акций, лозунги выступлений, отчеты о проделанной работе, банковские карты, переводы денежных средств из иностранных банков.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене. Продолжается досудебное расследование. Устанавливают подельников и другие эпизоды преступной деятельности.

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Дата
15
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