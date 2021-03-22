Смертельный рейс украинского автобуса: куда ехали пассажиры

Фото: podkarpacka.policja.gov.p

4 украинцев, которые были пассажирами автобуса Вроцлав-Черновцы, что разбился в Польше, отправят в Украину.

Известно, что 2 из них жители Черновцов, еще 2 - из Ивано-Франковской области. Об этом сообщил Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.

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"Двое из Черновцов, двое из Франковска - это четыре человека, которых мы отправляем в Украину. Им ничего не угрожает. Они немного побиты, но их жизни ничего не угрожает", - сказал Павлюк, передает molbuk.ua.

Добавил, что пока не владеет информацией, из каких городов родом другие 5 пострадавших, которые сейчас находятся в больницах. Также уточняется информации и о погибшем водителе.

Украинский автобус сообщением Вроцлав-Черновцы разбился в ночь на 22 марта на автостраде А4 недалеко от Ярослава. Почти на том же месте в начале марта в подобной ДТП погибли 5 украинцев. В полиции Подкарпатского воеводства сообщили, что пятеро пострадавших были перевезены в больницы городов Перемышль, Пшеворск и Лубачув. Одна украинка в тяжелом состоянии. 74-летнюю женщину перевезут из Перемышля в Жешув, где должны прооперировать.