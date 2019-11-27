Смертельный пожар в "Токио Стар": владельца отеля выпустили из СИЗО

Владельца смертоносного отеля "Токио Стар" Вадима Черного выпустили из СИЗО. Фото - uaportal.com

Владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного, где во время жуткого пожара погибли 9 человек, выпустили из СИЗО.

Он будет находиться под круглосуточным домашним арестом и носить электронный браслет с системой слежения. Соответствующее решение принял Одесский апелляционный суд 27 ноября.

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Также Черный должен сдать загранпаспорт и по первому требованию являться к следователю. Такая мера пресечения продлится до 18 декабря.

Владельца одесского отеля "Токио Стар" 47-летнего Вадима Черного арестовали 20 августа. Его обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности, что привело к тяжелым последствиям. В ночь на 17 августа в заведении вспыхнул пожар. Пламя охватило 1 тыс. кв. м площади. От огня и угарного газа погибли девять человек, еще 10 пострадали.