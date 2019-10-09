Смертельное столкновение маршрутки и грузовика: первые подробности

9 октября около 14:20 на улице Истомина в Запорожье произошла смертельная авария. Там столкнулись маршрутное такси и грузовик.

Одна пассажирка маршрутки погибла, еще 8 человек - в больнице. Среди пострадавших - 2 несовершеннолетних, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: zp.npu.gov.ua В Запорожье столкнулись маршрутное такси и грузовик. Одна женщина погибла, и еще 8 человек травмированы

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На фото, которое опубликовали полицейские, видно, что маршрутка въехала в задний мост грузовика.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Между селами Новая Долина и Прилиманское под Одессой автоцистерна протаранила маршрутку №52 Большая Долина - Одесса. В микроавтобусе "Мерседес-Бенц" было 11 пассажиров и водитель. Девять погибли. На следующий день возле села Большой Молодьков Новоград-Волынского района Житомирской области грузовик ДАФ с автоцистерной протаранил экскурсионный автобус Житомир - Яремче. Девять человек погибли.