Смертельное столкновение маршрутки и грузовика: первые подробности

9 октября около 14:20 на улице Истомина в Запорожье произошла смертельная авария. Там столкнулись маршрутное такси и грузовик.
Одна пассажирка маршрутки погибла, еще 8 человек - в больнице. Среди пострадавших - 2 несовершеннолетних, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На трассе столкнулись грузовик и автобус, много пострадавших
На фото, которое опубликовали полицейские, видно, что маршрутка въехала в задний мост грузовика.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.
Между селами Новая Долина и Прилиманское под Одессой автоцистерна протаранила маршрутку №52 Большая Долина - Одесса. В микроавтобусе "Мерседес-Бенц" было 11 пассажиров и водитель. Девять погибли. На следующий день возле села Большой Молодьков Новоград-Волынского района Житомирской области грузовик ДАФ с автоцистерной протаранил экскурсионный автобус Житомир - Яремче. Девять человек погибли.
Комментарии