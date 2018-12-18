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вторник, 18 декабря 2018 16:11

Смертельное столкновение: легковушка влетела в грузовик

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Смертельное столкновение: легковушка влетела в грузовик
В Донецкой области грузовик столкнулся с легковым автомобилем, в результате аварии погибли два человека. Фото: dn.npu.gov.ua

В Донецкой области грузовик столкнулся с легковым автомобилем, в результате аварии погибли два человека. Это произошло сегодня около 9:00 на перекрестке улиц О.Тихого и Тальяте в селе Алексеево-Дружковке.

"Двигаясь по трассе Дружковка-Константиновка, водитель грузового автомобиля ГАЗ столкнулся с легковушкой "HYUNDAI Getz". На перекрестке при повороте налево, водитель грузовика не предоставил преимущество легковому автомобилю, который двигался во встречном направлении. Легковушку вынесло за пределы проезжей части, где она наехала на женщину, которая стояла возле пешеходного перехода, и въехал в столб с опорой электропередач", - сообщают в пресс-службе ГУНП области.

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В аварии погиб водитель легкового автомобиля и 46-летняя местная жительница.

Правоохранители открыли дело о нарушении правил безопасности дорожного движения лицами.

В ночь на воскресенье, 16 декабря в поселке Ивано-Франково Львовской области автобус столкнулся с автомобилем Volvo. В аварии четыре человека погибли, еще двое госпитализированы.

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