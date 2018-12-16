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воскресенье, 16 декабря 2018 11:20

Автобус раздавил VOLVO с четырьмя людьми - впечатляющие фото
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В аварии с автобусом погибли 4 человека и 2 ранены
Фото: lv.npu.gov.ua
В аварии с автобусом погибли 4 человека и 2 ранены
В аварии с автобусом погибли 4 человека и 2 ранены

В ночь на воскресенье, 16 декабря в поселке Ивано-Франково Львовской области автобус столкнулся с автомобилем Volvo. В аварии четыре человека погибли, еще двое госпитализированы.

О этом сообщает пресс-служба полиции области.

Автобус Неоплан международного рейса Днепр - Згожелец (Польша) двигался в направлении Львова. Водителем был 43-летний киевлянин.

"От полученных травм водитель и трое пассажиров легковушки погибли на месте происшествия. Еще двое пассажиров Volvo, 20-летнего жителя Ровенской области и 21-летнего жителя Харьковщины, с телесными повреждениями доставили в больницу", - говорится в сообщении.

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На момент ДТП в автобусе находилось около 70 пассажиров, из них, предварительно, никто не пострадал.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии, решается вопрос об открытии уголовного производства.

На Одесской трассе под Киевом (на перекрестке возле поселка Чабаны) произошло масштабное ДТП с участием 7 автомобилей.

По предварительной информации фура врезалась в автомобили, которые остановились на красный сигнал светофора в крайнем левом ряду. Поврежденные автомобили заблокировали движение на двух полосах.

В результате ДТП травмы получили мать с ребенком - пассажиры внедорожника Volkswagen Touareg. Скорая доставила пострадавших в больницу.

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Дата
16
декабря

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