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понедельник, 16 декабря 2019 21:54

Смертельное отравление дальнобойщиков: рассказали о состоянии пострадавших

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Смертельное отравление дальнобойщиков: рассказали о состоянии пострадавших
Пострадавших выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Фото: Chesk

В Николаеве трех дальнобойщиков, которые отравились алкоголем, выписали из больницы.

Состояние пострадавших удовлетворительное. Об этом сообщил главный врач БСМП Александр Демьянов, передает Укринформ.

"Все пострадавшие мужчины, которые были доставлены в нашу больницу в состоянии тяжелого алкогольного отравления, получили соответствующую помощь. Им провели мероприятия детоксикации, и теперь они самостоятельно покинули медучреждение", - отметил Демьянов.

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14 декабря возле придорожного кафе на Одесском шоссе в Николаеве нашли тела двух мертвых дальнобойщиков. К еще трем мужчинам -33, 38 и 57 лет - пришлось вызывать скорую.

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