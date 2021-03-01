Смертельное ДТП в Киеве: мужчина дважды попал под колеса автомобилей

На столичном Надднепрянском шоссе, рядом со станцией метро Выдубичи, произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб пешеход.
Об этом вечером в воскресенье сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua.
"Предварительно, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте над подземным переходом, сначала его сбила легковушка, а потом переехал внедорожник, в результате чего он скончался на месте", - указано в сообщении.
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