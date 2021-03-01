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понедельник, 01 марта 2021 04:24

Смертельное ДТП в Киеве: мужчина дважды попал под колеса автомобилей

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Смертельное ДТП в Киеве: мужчина дважды попал под колеса автомобилей
Сначала его сбил легковушку, а затем переехал внедорожник. Фото из открытых источников

На столичном Надднепрянском шоссе, рядом со станцией метро Выдубичи, произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб пешеход.

Об этом вечером в воскресенье сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua.

"Предварительно, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте над подземным переходом, сначала его сбила легковушка, а потом переехал внедорожник, в результате чего он скончался на месте", - указано в сообщении.

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В Ровенской области автомобиль въехал в ограждение пансионата, погибли два человека.

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