Смертельное ДТП в Киеве: мужчина дважды попал под колеса автомобилей

Сначала его сбил легковушку, а затем переехал внедорожник. Фото из открытых источников

На столичном Надднепрянском шоссе, рядом со станцией метро Выдубичи, произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб пешеход.

Об этом вечером в воскресенье сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua.

"Предварительно, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте над подземным переходом, сначала его сбила легковушка, а потом переехал внедорожник, в результате чего он скончался на месте", - указано в сообщении.

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