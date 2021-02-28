В ужасной аварии погибли два человека

В Ровенской области автомобиль въехал в ограждение пансионата, погибли два человека.

ДТП произошло в субботу, 27 февраля, около 21:20 в селе Жобрин Ровенского района. 33-летний водитель автомобиля Audi A6, двигаясь по улице Лесной в направлении местного санатория, не справился с управлением и въехал в бетонную арку заведения. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"В результате ДТП тяжелые травмы получили двое пассажиров - 35-летние жители. Несмотря на оказанную медиками экстренную помощь, они погибли на месте. 33-летний водитель, который в результате ДТП не пострадал, в соответствии с медицинским осмотром находился в нетрезвом состоянии. У него также отобрали образцы крови для определения опьянения", - говорится в сообщении.

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Водитель автомобиля задержан. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

В Польше в ДТП погибли двое украинцев. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением.