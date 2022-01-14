Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний мажор может выйти из СИЗО

В Харькове 16-летний Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti устроил смертельную аварию. Фото:suspilne.media

Подсудимый по делу о смертельном ДТП в Харькове 16-летний Николай Харьковский может выйти на свободу уже 26 января.

Именно в этот день истекает срок меры пресечения в виде содержания под стражей. А продлить его юридически некому. Об этом сообщили адвокаты юридической фирмы "Миллер" в Facebook.

"Дела с участием несовершеннолетних могут рассматриваться только судьями с соответствующей специализацией. В Червонозаводском райсуде Харькова, где проходит вышеупомянутый процесс, таких два. Одна из судей сначала назначила заседание, а затем заявила о самоотводе. Другой судья, по нашей информации, собирается в отпуск", – указано в сообщении.

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Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, отсутствие судей может повлечь за собой передачу рассмотрения такого решения в апелляционную инстанцию. Процесс может заметно затянуться, а удерживать подростка в заключении не будет никаких правовых оснований.

"Существует риск того, что обвиняемый может попытаться избежать наказания. В частности, он покинет страну или попытается повлиять на свидетелей и потерпевших, что приведет к затягиванию рассмотрения дела", – рассказали юристы.

26 октября 2021 года в Харькове Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым авто Chevrolet. От мощного удара легковушку буквально разорвало на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались. Следствие установило, что на момент ДТП автомобиль Infiniti находился в исправном состоянии, в том числе тормозная и рулевая системы. А водитель мчался со скоростью 180 км/ч. Дело передали в суд и распределили на судью Татьяну Янцовскую, которая по другому делу осудила Харьковского условно. Подготовительное заседание назначено на 19 января. Однако 12 числа судья заявила о самоотводе.