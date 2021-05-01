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воскресенье, 02 мая 2021 01:27

Смертельное ДТП в Днепре: маршрутка влетела в эвакуатор

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В Днепре произошло смертельное ДТП с участием эвакуатора и микроавтобуса. Один человек погиб, еще один госпитализирован. Авария произошла около 20:25 на Кайдакском мосту.

Маршрутка сообщением Днепр-Харьков врезалась в эвакуатор, который грузил сломавшийся автомобиль Mitsubishi. Об этом сообщает Информатор.

Водитель микроавтобуса погиб. Мужчину зажало в салоне и его доставали спасатели. Известно, что он 1970 года рождения. Предварительно, ехал без пассажиров.

 

Также скорая увезла водителя эвакуатора в больницу: у него многочисленные ушибы. От удара эвакуатор частично выбросило на трамвайные пути. Было заблокировано движение трамваев. На мосту собралась длинная пробка в сторону правого берега.

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На Ивано-Франковщине в результате лобового столкновения автомобиля КІА и рейсового автобуса погибли водитель и пассажирка легковушки.

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