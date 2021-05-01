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суббота, 01 мая 2021 18:10

Легковушка лоб в лоб столкнулся с автобусом: кадры смертельного ДТП
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На Прикарпатье в лобовом столкновении сошлись легковушка и рейосвий атобус
Фото: if.npu.gov.ua
На Прикарпатье в лобовом столкновении сошлись легковушка и рейосвий атобус
На Прикарпатье в лобовом столкновении сошлись легковушка и рейосвий атобус
На Прикарпатье в лобовом столкновении сошлись легковушка и рейосвий атобус
На Прикарпатье в лобовом столкновении сошлись легковушка и рейосвий атобус

На Ивано-Франковщине в результате лобового столкновения автомобиля КІА и рейсового автобуса погибли водитель и пассажирка легковушки.

Авария произошла в селе Корнич, что на Коломыйщине 30 апреля, сообщат в отделе коммуникации областной полиции.

"В легковушке находилось двое одесситов: 68-летний водитель и пассажирка 65 лет. Они получили смертельные травмы и погибли на месте происшествия. В рейсовом автобусе сообщением Ивано-Франковск-Сятын было около 23 человек, шестеро из них доставлены в больницу", - рассказали полицейские.

Причины и обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

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Именно водитель легковушки столкнулся с Mercedes-Benz. За рулем последнего был 65-летний житель с. Устье Снятинской общины, сообщают в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

За медицинской помощью обратилось 10 пассажиров автобуса: жительница Ивано-Франковска, госпитализирована в Снятинскую ЦРБ; 5-летний мальчик из Ивано-Франковска, госпитализирован в Снятинскую ЦРБ; женщина из села Матеевцы, госпитализирована в Коломыйскую ЦРБ; 19-летний житель Коломыйского района Снятинской территориальной общины, с. Будилов, осмотрен врачом и отпущен на амбулаторное лечение по месту жительства; 54-летняя франковка, осмотрена врачом и отпущена на амбулаторное лечение по месту жительства; жительница села Матеевцы, осмотрена врачом и отпущена на амбулаторное лечение по месту жительства; еще двух прикарпатцев госпитализировали в больницы, а еще двух - отпустили на амбулаторное лечение по месту жительства.

В Киеве на Севастопольской площади произошла тройная ДТП. Столкнулись легковой автомобиль, маршрутка и грузовик. Удар был такой силы, что автобус развернуло поперек дороги. В результате ДТП пострадала пассажирка маршрутки. Ей оказали помощь медики.

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