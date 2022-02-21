Смертельная рыбалка: пять человек провалились под лед, среди них - полицейские

Фото: dp.dsns.gov.ua

В Днепре пять человек, среди которых трое полицейских, провалились под лед. Один мужчина погиб.

Трагедия произошла днем ​​20 февраля на реке Днепр по ул. Набережная Победы, сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"На реке Днепр мужчина во время рыбалки провалился под лед. Трое полицейских, которые первыми прибыли на место, пытались спасти рыбака. Однако сами провалились под лед. Один полицейский - на расстоянии около 70 метров от берега, еще двое - на расстоянии 40 метров от берега. Также провалился под лед местный житель, пытавшийся помочь полицейским", - говорится в сообщении.

Спасатели достали из воды всех пятерых. Рыбак умер в "скорой". Его личные данные устанавливают.

В Киеве по ул. Кадетский Гай патрульные спасли тонущего в ледяной воде мужчину. Мужчина долгое время пробыл в воде. Он лежал неподвижно и не реагировал на обращение патрульных. Инспекторы начали собирать деревянные доски на берегу. Так удалось создать дополнительную опору на хрупком льду.