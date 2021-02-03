"Я жить хочу. Холодно" - рассказали историю спасения от "ледяной" смерти

Патрульные, которые спасли мужчину от смерти. Фото: Патрульная полиция Киева

В Русановском канале Киева патрульные Василий Буланый и Николай Мерзлюк, рискуя собственными жизнями, спасли мужчину, провалившегося под лед.

Историю спасения рассказал начальник Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

"Длилась обычная дневная смена напарников, когда на планшет поступило срочное сообщение о мужчине, который тонет. Промедление могло стоить человеку жизни, ведь температура за окном -5 градусов", - говорится в сообщении.

Когда патрульные прибыли на вызов, пострадавший почти полностью ушел под воду, виднелась только голова. Неравнодушные пытались помочь мужчине, но тщетно.

Когда подошли ближе (патрульные. - Gazeta.ua), увидели рядом с утопающим еще одного мужчину, который забросил ему веревку и пытался вытащить из воды, но ему не хватило сил и он сам едва не ушел под воду", - добавил правоохранитель.

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Полицейские подползли к мужчине, который держал веревку, и потащили его за ногу, а затем вытащили другого.

Со спасенного сняли верхнюю одежду и укутали в спальный мешок. Полицейские помогли транспортировать мужчину к "скорой". Его с общим переохлаждением госпитализировали.

В городе Обухов Киевской области при температуре +8⁰С мужчина учил ребенка кататься на коньках.