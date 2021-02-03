 
Ексклюзивы
1/5
Как не попасть на крючок к мошенникам
Как не попасть на крючок к мошенникам
Просмотров: 225
Россия завоет: санкции против Козака - точка невозврата для Зеленского
Россия завоет: санкции против Козака - точка невозврата для Зеленского
1 Просмотров: 981
Российская церковь в Украине отрицает Сочельник
Российская церковь в Украине отрицает Сочельник
Просмотров: 495
"Золотые" яйца и сахар: стоимость продуктов растет
"Золотые" яйца и сахар: стоимость продуктов растет
Просмотров: 675
Кто будет соперниками и союзниками Байдена
Кто будет соперниками и союзниками Байдена
Просмотров: 207
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Просмотров: 477
Ситуация с правописанием свидетельствует о поражении Революции достоинства
Ситуация с правописанием свидетельствует о поражении Революции достоинства
1 Просмотров: 1602
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 306
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
Просмотров: 4788
СБУ украинизируется - Atlantic Council
СБУ украинизируется - Atlantic Council
Просмотров: 378
Фото
Все фото
12
3
6
8
4
В ботаническом саду цветут азалии - впечатляющие фото
В ботаническом саду цветут азалии - впечатляющие фото
В Киеве посреди улицы нашли гранату
В Киеве посреди улицы нашли гранату
Показали подборку эстетической рекламы в Киеве без &quot;хаоса и пестроты&quot;
Показали подборку эстетической рекламы в Киеве без "хаоса и пестроты"
Киевом курсируют 15 новых троллейбусов - как выглядит современный транспорт
Киевом курсируют 15 новых троллейбусов - как выглядит современный транспорт
Во дворе многоэтажки горели 4 автомобиля
Во дворе многоэтажки горели 4 автомобиля
Видео
Все видео
"Я жить хочу. Холодно" - рассказали историю спасения от "ледяной" смерти
"Я жить хочу. Холодно" - рассказали историю спасения от "ледяной" смерти
На мосту Метро конфликт водителей завершился массовой дракой
На мосту Метро конфликт водителей завершился массовой дракой
Над Киевом повиснет гигантский кит из мусора. Визуализация эко-проекта впечатляет
Над Киевом повиснет гигантский кит из мусора. Визуализация эко-проекта впечатляет
В столице устроили стрельбу из автоматов
В столице устроили стрельбу из автоматов
Сеть очаровало впечатляющие видео с Подольско-Воскресенского моста
Сеть очаровало впечатляющие видео с Подольско-Воскресенского моста
Интервью
1/5
Россия завоет: санкции против Козака - точка невозврата для Зеленского
Россия завоет: санкции против Козака - точка невозврата для Зеленского
1 Просмотров: 990
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
Просмотров: 963
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 306
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
4 Просмотров: 3258
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 621
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 февраля 2021
Просмотров: 621
Таксист на Tesla
Із Костею ніколи не було нудно. 2014-го виграв Green Сard, але у Штати летіти відмовився. Після революції покинув універ і подався на війну. Ми не ...
среда, 03 февраля 2021 16:20

"Я жить хочу. Холодно" - рассказали историю спасения от "ледяной" смерти

1 Комментировать
&quot;Я жить хочу. Холодно&quot; - рассказали историю спасения от &quot;ледяной&quot; смерти
Патрульные, которые спасли мужчину от смерти. Фото: Патрульная полиция Киева

В Русановском канале Киева патрульные Василий Буланый и Николай Мерзлюк, рискуя собственными жизнями, спасли мужчину, провалившегося под лед.

Историю спасения рассказал начальник Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

"Длилась обычная дневная смена напарников, когда на планшет поступило срочное сообщение о мужчине, который тонет. Промедление могло стоить человеку жизни, ведь температура за окном -5 градусов", - говорится в сообщении.

Когда патрульные прибыли на вызов, пострадавший почти полностью ушел под воду, виднелась только голова. Неравнодушные пытались помочь мужчине, но тщетно.

Когда подошли ближе (патрульные. - Gazeta.ua), увидели рядом с утопающим еще одного мужчину, который забросил ему веревку и пытался вытащить из воды, но ему не хватило сил и он сам едва не ушел под воду", - добавил правоохранитель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С отчаяния набрала 102: трогательная история спасения молодой матери, которая оказалась на улице

Полицейские подползли к мужчине, который держал веревку, и потащили его за ногу, а затем вытащили другого.

Со спасенного сняли верхнюю одежду и укутали в спальный мешок. Полицейские помогли транспортировать мужчину к "скорой". Его с общим переохлаждением госпитализировали.

В городе Обухов Киевской области при температуре +8⁰С мужчина учил ребенка кататься на коньках.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Я жить хочу. Холодно" - рассказали историю спасения от "ледяной" смерти». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
февраля

Страшная пурга унесла жизни 4 тыс. человек

Банки начали выдавать кредиты под залог головки сыра

"Динамо" впервые обыграло "Спартак" после возвращения Лобановского

Националисты избрали нового руководителя

Вышла книга о подводной жизни

Эмигранты создали мощную организацию

Самое читаемое
Ню-модель сменила памятный знак Лос-Анджелеса: самые горячие фото обнаженной активистки
Ню-модель сменила памятный знак Лос-Анджелеса: самые горячие фото обнаженной активистки
14
 1 Просмотров: 12251
Какая самая красивая? Сестры Кардашьян щеголяют аппетитными формами в бикини
Какая самая красивая? Сестры Кардашьян щеголяют аппетитными формами в бикини
8
 Просмотров: 8253
Мисс Вселенная похвасталась соблазнительными формами в бикини
Мисс Вселенная похвасталась соблазнительными формами в бикини
9
 Просмотров: 7056
Азиатская Кардашьян снялась топлесс в пикантном фотосете
Азиатская Кардашьян снялась топлесс в пикантном фотосете
12
 Просмотров: 5499
&quot;Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном&quot; - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
18
 Просмотров: 5472
Новости Киева
В ботаническом саду цветут азалии - впечатляющие фото
В ботаническом саду цветут азалии - впечатляющие фото
12
Яркую подсветку на Подольском мосту отключают
Яркую подсветку на Подольском мосту отключают Просмотров: 108
В Киеве посреди улицы нашли гранату
В Киеве посреди улицы нашли гранату
3
 Просмотров: 117
Новое приложение для знакомств запустят в Киеве
Новое приложение для знакомств запустят в Киеве Просмотров: 90
Рассказали, сколько людей убили сосульки
Рассказали, сколько людей убили сосульки Просмотров: 126
Больше всего комментируют
39
Зеленский закрыл телеканалы Newsone, 112 и Zik
4
Советнику Ермака напомнили, как он называл Зеленского "ватником"
3
"Вы все дьявол" - Рабинович наделал шума в Верховной Раде
2
Гладковский хочет взыскать с журналистов 2 млн грн
2
Дубинский отреагировал на свое исключение из фракции
Голосов: 6577
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть